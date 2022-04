Intel Arc, lanciati i primi laptop con la GPU A370M: costano troppo?

Dopo il posticipo delle GPU Intel Arc desktop alla seconda metà del 2022, le uniche schede video di Intel ad essere rimaste in commercio sono le Intel Arc A370M e A350M per laptop, al momento integrate su dispositivi di produttori come ASUS, HP e Samsung. Tuttavia, sembra che tali dispositivi abbiano un prezzo decisamente più alto della media.

Nello specifico, a inizio aprile vi abbiamo spiegato che la Intel Arc A350M è disponibile solo in Corea in esclusiva su un laptop Samsung da quasi 2.000 Euro, il Galaxy Book Pro 2. Negli ultimi giorni, però, sono arrivati negli Stati Uniti altri due prodotti che integrano la scheda video top di gamma della serie A300 per laptop, la A370M: stiamo parlano del nuovo Ultrabook della serie ASUS Zenbook e del nuovo HP Spectre 2022.

Entrambi i portatili, tuttavia, sono venduti a prezzi da capogiro, ai quali si presume abbia contribuito in maniera non indifferente la GPU di nuova generazione integrata sotto la scocca. Se tale speculazione fosse vera, possiamo aspettarci che anche i prezzi delle schede grafiche Intel Arc desktop, ancora del tutto sconosciuti, non saranno affatto bassi.

L'Asus Zenbook 2-in-1 è venduto a 1.400 Dollari nel mercato statunitense e, oltre ad una GPU Intel Arc A370M, vanta anche un processore Intel Core i7-12700H a 12 Core e 16 GB di RAM LPDDR5, insieme ad un SSD da 1 TB. Il display dell'Ultrabook è da 15,6" ed ha una risoluzione di 2880 x 1620p: lo schermo, poi, può essere ruotato a 360° e presenta un pannello touch integrato, che rende il device un convertibile ad alta potenza.

L'HP Spectre 2-in-1 costa invece 2.000 Dollari e viene venduto con una CPU Intel Core i7-1260P e una GPU Arc A370M. Insieme a quest'ultima troviamo una RAM da 16 GB e un SSD da 1 TB, lo stesso della proposta di Asus. Lo schermo del device, da 16", può essere ruotato e supporta i controlli touch, rendendolo un ottimo convertibile che può anche essere utilizzato come laptop.

In entrambi i casi, la GPU Arc è integrata su dei laptop di fascia alta o altissima, il che lascia pensare che le nuove schede grafiche di Intel saranno limitate, almeno nel settore mobile, ai device più performanti sul mercato. Al momento, però, per le cifre di 1.400 e 2.000 Dollari, fa notare Tom's Hardware, sul mercato americano sono in vendita soluzioni con versioni mobile di GPU come la NVIDIA RTX 3060 e la NVIDIA RTX 3070, che, almeno sulla carta, dovrebbero superare nettamente la A370M di Intel in termini di potenza.