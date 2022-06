Intel Arc: il lancio occidentale delle GPU laptop si avvicina, ma che prezzi!

Le schede grafiche Intel Arc sono ancora in larga parte avvolte nel mistero: dopo aver visto le prime immagini della GPU Arc Alchemist A770 negli scorsi giorni, oggi arriva la conferma che anche le prime schede video Arc per laptop sono in arrivo in occidente, dopo alcune settimane di "esclusiva" sul mercato coreano.

Il leaker Momomo_US, infatti, riporta su Twitter che i primi laptop con scheda video Arc A370M verranno lanciati nel mercato americano nel giro di qualche settimana. Di conseguenza, a stretto giro, le componenti dovrebbero debuttare anche in Europa.

Il primo portatile con GPU Intel Arc ad arrivare in America sarà l'HP Envy Laptop 16T-H000, che verrà venduto al prezzo di 1.399,99 Dollari e che può essere già preordinato dal sito web di HP America, nonostante il suo lancio sia fissato solo per il 1° luglio. Tra le specifiche del device troviamo un processore Intel Core i5-12500H e una GPU Arc A370M con 4 GB di VRAM GDDR6. HP, inoltre, offre anche una variante a prezzo più alto del device, questa volta con una CPU Intel Core i7-12700H.

Accanto ad HP, la seconda azienda coinvolta nel "lancio" occidentale GPU Arc per laptop è Lenovo, che ha lanciato in Australia e Nuova Zelanda il suo Yoga 7i Gen7 al prezzo di 1.966 Dollari australiani, o 1.320 Euro circa. Al momento, il PC può essere preordinato sul sito web di Lenovo nei due Paesi dell'Oceania, ma non c'è ancora una finestra di lancio definitiva per il laptop nei due mercati.

In generale, un lancio australiano o neozelandese potrebbe fare da apripista per l'arrivo delle GPU in Europa. Ad ogni modo, anche in questo caso troviamo la combinazione Intel Core i5-12500H e Arc Alchemist A370M, mentre la versione Premium del device arriva, come per l'Envy Laptop di HP, con una CPU i7-12700H. In entrambi i casi, il dispositivo vanta 16 GB di RAM LPDDR5-4800 e un SSD da 512 GB.