Intel Arc, leak svela la nuova roadmap: Arc Alchemist+ nel 2023, Battlemage nel 2024

Dopo la ristrutturazione del settore GPU di Intel, un nuovo leak fa ora luce sulla roadmap delle schede grafiche desktop del Team Blu per i prossimi anni, svelando una sorpresa inaspettata: a quanto pare, Intel lancerà delle GPU mid-gen già nel 2023, e non aspetterà il 2024 come i principali competitor.

Il canale YouTube RedGaming Tech ha spiegato, in un lungo video presente in cima a questa notizia, di aver scoperto una roadmap di Intel per il 2023 e il 2024, che sembra essere in linea con lo stile delle presentazioni della compagnia e con le dichiarazioni dei suoi executive, primo tra tutti l'ex-Vicepresidente del settore GPU Raja Koduri.

La roadmap svela che le GPU Intel Arc Alchemist riceveranno un refresh a metà 2023, dopo un lancio in sordina nella seconda metà del 2022. Il refresh, attualmente chiamato semplicemente "Arc Alchemist+", dovrebbe comprendere due dispositivi diversi, con codename ACM+ G21 e ACM+ G20. L'ACM+ G21 dovrebbe essere la prima GPU Intel di fascia alta, con un TDP nel range dei 175-225 W, mentre l'ACM+ G20 dovrebbe posizionarsi nella fascia entry-level, con un TDP tra 75 e 100 W.

Accanto a queste due schede, Intel lancerà anche due GPU midrange della linea Arc Alchemist "non-refresh" nella prima metà di quest'anno. Entrambe avranno un TDP da 150 W e una VRAM da 6 GB. Con ogni probabilità, le due schede saranno delle varianti della Intel Arc A580, comparsa online mesi fa ma mai messa in vendita dal colosso di Santa Clara.

Nel 2024, invece, la generazione Arc Alchemist dovrebbe cedere il passo ad Arc Battlemage, o Arc-B. L'uscita delle GPU next-gen di Intel dovrebbe essere fissata per la prima metà del 2024, confermando dei cicli vitali generazioni di un anno e mezzo per le componenti del Team Blu, contro i due anni di quelle di NVIDIA e AMD.

In ogni caso, le prime GPU Battlemage saranno due schede video di fascia medio-alta, entrambe per desktop e basate sull'architettura Xe2. La prima viene chiamata internamente BMG-G10, e ha un TDP inferiore ai 225 W, mentre la seconda ha nome in codice BMG-G21 e vanta un TDP inferiore ai 150 W.