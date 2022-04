Intel Arc: la lineup desktop avrà ben sette schede, ci sarà anche la top di gamma A780

Meno di una settimana fa, un leak riportava che le GPU Intel Arc desktop saranno solo quattro, ridimensionando notevolmente le aspettative dei fan per le schede grafiche del Team Blu. Oggi, però, un noto leaker ha spiegato che in realtà le schede video Intel per PC fissi saranno ben sette, molte più di quanto finora preventivato.

Un tweet ora non più disponibile del leaker Komachi, riportato fortunatamente dal portale VideoCardZ, spiega infatti che nel corso del 2022 usciranno sette GPU Intel Arc per desktop, che saranno rispettivamente la A770 16 GB, la A770 8 GB la A750, la A580, la A380, la A350 e la A310. La scorsa settimana, invece, il leaker Enthusiast Citizen aveva previsto solo la A770 8 GB, la A750, la A580 e la A380, mancando i modelli di fascia bassa della lineup Arc.

A queste componenti potrebbe poi aggiungersi la GPU top di gamma Intel Arc A780, che dovrebbe garantire le performance migliori in tutta la lineup e che potrebbe ricevere un lancio in edizione limitata. Al momento, comunque, anche Komachi sembra essere incerto sull'esistenza di quest'ultima GPU.

Per ora, tuttavia, non conosciamo con certezza le specifiche tecniche di nessuna delle schede leakate, ma sappiamo per certo che la scheda video A770 avrà due varianti, una con memoria da 16 GB e una con VRAM da 8 GB, entrambe comparse in precedenza su alcuni benchmark. Le due schede dovrebbero avere una GPU ACM-G10 con 32 Xe-Core e un bus di memoria a 256 bit.

La GPU A750 dovrebbe avere specifiche simili ed essere dotata a sua volta di una VRAM da 8 GB e di 28 Xe-Core, che dovrebbero renderla un'ottima proposta per coprire la fascia media per il gaming su desktop. Infine, le schede video di serie 3 dovrebbero essere dotate rispettivamente di 8 Xe-Core (la A380), di 6 Xe-Core (la A350) e di 4 Xe-Core (la A310). In termini di performance, il target di queste schede dovrebbero essere la NVIDIA RTX 3050 la AMD Radeon RX 6500.

Per ora, purtroppo, non ci sono notizie circa la release delle GPU desktop di Intel. Pare che l'uscita delle schede video Intel Arc per PC fissi sia comunque slittata al mese di settembre, dopo l'estate: al momento, infatti, la commercializzazione delle schede grafiche dell'azienda di Santa Clara sembra essere limitata al comparto mobile ed alle GPU per laptop.