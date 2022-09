Intel Arc, manager è sicuro: 'pronte per il lancio, al lavoro sulla prossima generazione'

Già diverse volte Intel ha confermato l'arrivo delle GPU Arc in Europa, ma ancora non sappiamo nulla circa la loro data d'uscita definitiva. Ciò ha fatto pensare a molti che l'azienda abbia in programma di cancellare tutti i suoi progetti nel settore GPU per i prossimi anni.

L'indiscrezione non è campata per aria, perché la stessa Intel ha annunciato l'uscita da alcuni settori considerati poco redditizi, come quello delle memorie Optane e, visti i numerosi problemi delle GPU Intel Arc, magari anche quello delle schede video. Tuttavia, secondo l'azienda di Santa Clara, tutti i leak sarebbero falsi e i lavori nel settore GPU continueranno ancora a lungo.

A spiegarlo è Raja Koduri, Vice Presidente Esecutivo di Intel, che su Twitter ha confermato che la divisione Arc ha incontrato diversi problemi nello sviluppo delle schede video proprietarie del Team Blu, ma che essi sono stati superati e che le GPU Arc sono ormai "pronte per il lancio" anche in versione desktop e sul mercato europeo.

Nello specifico, Koduri ha commentato i rumor spiegando che "non aiutano il team, che sta lavorando duramente per portare questi prodotti sul mercato. Non aiutano la comunità dei giocatori su PC... viene da domandarsi: chi aiutano? Siamo ancora alla prima generazione, perciò ci sono ancora molti ostacoli da superare, ma persisteremo".

Insomma, dopo le schede Arc Intel continuerà a produrre nuove GPU per il gaming e per i creatori di contenuti, questo ormai pare certo. Dalle parole di Koduri, però, emerge anche che la prima generazione di schede grafiche di Intel sia ora più vicina che mai al debutto sul mercato internazionale.