Intel Arc, maxi-aggiornamento driver in arrivo? Risolverà i 'colli di bottiglia' software

A poco più di un mese dalla ristrutturazione del settore GPU di Intel, arriva finalmente una buona notizia per chi ha acquistato una scheda grafica del colosso di Santa Clara. Stando ad una fonte solitamente affidabile, infatti, pare che Intel stia preparando un major update per i driver delle sue GPU, tutto rivolto ad aumentarne le performance.

La notizia arriva dal sito web tedesco PC Games Hardware, che ha spiegato che, ancora oggi, tanto nella visione di Intel quanto per i fan, il maggior problema delle GPU Intel Arc sono proprio i driver e il software, scarsamente ottimizzati e che rischiano di ridurne le performance rispetto a quelle che le schede potrebbero teoricamente garantire.

Negli ultimi mesi, in effetti, Intel ha aggiornato più e più volte i driver delle sue GPU: a ottobre, per esempio, un fix ha reso più veloce la memoria della Intel Arc A770, mentre tra novembre e dicembre l'azienda ha rilasciato dei driver che miglioravano le performance con le API Vulkan, DirectX9 e DirectX12, ottimizzando così l'esperienza di gioco tanto per le produzioni più recenti quanto per quelle con qualche anno in più sulle spalle.

Tuttavia, pare che il prossimo aggiornamento sarà quello più importante di tutto il supporto software per le GPU Arc Alchemist. Per PC Games Hardware, infatti, Intel ha "identificato ed eliminato" il bottleneck software dei propri driver. Il sito web ha poi aggiunto che "Intel sta preparando un major driver update che dovrebbe migliorare le performance delle sue schede grafiche a 360°. Apparentemente, uno dei colli di bottiglia indubbiamente esistenti sulle schede è stato identificato e rimosso".

Il fatto che Intel stia ancora lavorando duramente sulle sue GPU desktop di prima generazione, anche a mesi dal lancio e dopo dei risultati di mercato non certo scoppiettanti, fa ben sperare per il futuro della lineup Arc. D'altro canto, pare che Intel abbia già una roadmap definita, almeno fino al 2024, per i suoi lanci nel settore video.