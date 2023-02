Intel ARC, migliaia di schede video in Europa: il terzo player è arrivato?

Il prezzo della Intel ARC A750 è sceso a tal punto da renderla un best buy assoluto per la fascia di prezzo. Finora, tuttavia, soprattutto in Europa a pesare era la quantità di schede sugli scaffali. Finora, appunto.

A quanto pare, infatti, la prima generazione di schede video Intel da gaming sta iniziando a ingranare anche in tal senso, persino nel Vecchio Continente.

A riportarlo sono i ragazzi di Videocardz, i quali hanno raccolto alcuni dati dagli stock di alcuni store di hardware europei, tra cui OverclockersUK e PC21, rispettivamente due punti di riferimento per il mercato inglese e francese.

Se nel caso del negozio inglese a colpire è il prezzo, con un minimo storico assoluto per il Regno Unito di 249,95 sterline per un articolo perfettamente in stock e disponibile all'acquisto, la situazione da questa parte della Manica è altrettanto buona ma da un altro punto di vista.

Il prezzo nello store francese, tasse incluse, è di 231,42 euro, ma a pesare particolarmente è la quantità indicata in magazzino: ben 1233 pezzi, senza considerare la A770, anch'essa disponibile all'acquisto con 37 unità in stock.

Insomma, se il mercato delle schede video si sta riprendendo, la presenza di Intel si fa sempre più ingombrante e questo è un ottimo segno non solo per la disponibilità ma anche per il futuro del segmento in generale: il terzo player è finalmente arrivato? Solo il tempo e l'accoglienza del pubblico sapranno darci una risposta.