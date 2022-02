Intel Arc, il mistero si infittisce: alcune schede supportano addirittura cinque display

Mentre Intel pensa al posticipo delle GPU Arc, il portale Phoronix ha scoperto una feature hardware particolarmente bizzarra: a quanto pare, infatti, le GPU Arc Alchemist hanno ben cinque porte per l'output del display, e non quattro come ogni altra scheda grafica moderna.

A quanto pare, infatti, la presenza di una quinta porta per il display output è stata menzionata in una nota di una patch per Linux pubblicata da un ingegnere di Intel, che spiega "DG2 supporta un quinto output display, a cui l'hardware fa riferimento con il nome "TC1", anche se non si tratta di un output Type-C. Il comportamento di questo output è simile a quello di TC1 su altre piattaforme, ma con alcune differenze minori".

Al momento, comunque, quasi tutte le GPU in commercio hanno quattro porte per l'output, mentre solo pochissimi sono i casi di schede con sei o più porte: anche in questo caso, poi, si tratta di componenti destinate all'uso professionale, come la AMD Radeon Pro W6800 o altre GPU di NVIDIA e di Matrox non destinate ai consumatori.

A rendere ancora più strana la questione è che normalmente le GPU hanno un numero pari di porte di output, mentre in questo caso la scheda grafica di Intel ne ha cinque, un numero dispari: di solito, invece, i produttori inseriscono quattro, otto o, più raramente, sei porte nelle loro schede.

Inoltre, non è chiaro quale GPU Arc Alchemist avrà cinque porte per i display: le GPU Arc Alchemist apparse in fotografia e negli unboxing, infatti, montavano sempre quattro porte. Forse, perciò, la scheda dotata di cinque output sarà una parte della lineup Intel destinata ai professionisti, e non al gaming.

In questo secondo caso, però, viene da chiedersi perché Intel non sia passata direttamente a sei porte: la risposta, qui, è probabilmente che il supporto alle DisplayPort 2.0 con UHBR abbia reso impossibile in termini di spazio l'implementazione di una sesta porta sulla GPU, che così ha dovuto accontentarsi di cinque uscite.