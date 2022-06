Intel Arc, mistero sulla lineup A300: le schede grafiche scompaiono dal sito dell'azienda

Stando alla tabella di marcia di Intel per le GPU Arc, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno dovremmo assistere a diversi lanci di peso, tra cui quello delle schede di fascia medio-alta A500 e A700 per laptop e quello delle GPU Intel Arc A300 per desktop. Sfortunatamente, però, al momento non sappiamo ancora nulla su tali componenti.

Effettivamente, Intel aveva confermato che le Arc A300 sarebbero arrivate prima in Cina che nel resto del mondo, ma pare che al momento le schede non siano disponibili nemmeno nel Paese asiatico. Inoltre, la casa di Santa Clara aveva spiegato che l'esclusiva per i produttori cinesi di OEM sarebbe durata relativamente poco e che poi le GPU desktop entry-level sarebbero arrivate nel resto del mondo poco dopo il lancio in Asia.

Al contempo, Intel aveva anche fissato il lancio delle Arc A500 e A700 in versione desktop per l'estate ma, visto l'apparente slittamento delle A500 e A700 mobile e delle A300 desktop, pare che anche la finestra d'uscita delle GPU high-end del produttore sia tutto fuorché confermata.

Intanto, i colleghi di VideoCardZ hanno notato un cambiamento piuttosto interessante nel sito web di Intel, che potete vedere nell'immagine in calce a questa notizia. A quanto pare, l'azienda avrebbe rimosso la pagina dedicata alle Arc A300 per desktop dal proprio portale. Non è chiaro cosa possa significare la revisione effettuata da Intel, che potrebbe essere interpretata sia come un segnale della prossima uscita delle schede video di fascia bassa dell'azienda, sia come un'avvisaglia della loro cancellazione.

Al momento, comunque, sappiamo che la serie A300 per desktop comprende le schede grafiche A380 e A310: tra le due GPU, poi, la prima a fare il suo debutto sul mercato dovrebbe essere la A380, seguita a breve distanza dalla variante di fascia bassa. Nelle scorse settimane, invece, sul web è apparso il primo benchmark della Intel Arc A370M per laptop.