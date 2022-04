Intel Arc: i modelli desktop saranno solo quattro, potenza massima pari alla RTX 3060 Ti

Qualche giorno fa abbiamo riportato un'indiscrezione secondo cui le GPU Intel Arc sarebbero state posticipate al terzo trimestre del 2022, facendone così slittare all'autunno l'uscita, programmata inizialmente in estate. Oggi, lo stesso leaker che ha previsto il ritardo delle GPU è tornato a parlare della potenze delle schede grafiche Intel Arc.

Il leaker Enthusiast Citizen, in particolare, ha spiegato con un post sul social network cinese Bilibili che i posticipi sono riferiti solo alle GPU desktop, mentre quelle per dispositivi mobili saranno rilasciate in tempo e in linea con la tabella di marcia di Intel.

Sempre Enthusiast Citizen, poi, ha spiegato che la lineup desktop Intel conterrà solo quattro GPU diverse, sparse tra la serie 7, la serie 5 e la serie 3, che dovrebbero rispettivamente coprire la fascia di prezzo e di potenza medio-alta, quella midrange e quella entry-level. Le quattro schede dovrebbero essere la A770, la A750, la A580 e la A380.

Il leaker, nello specifico, spiega che "la A770 è potente come una RTX 3060 Ti o poco più, probabilmente. Tuttavia, la A770 potrebbe non essere la scheda top di gamma, perché potrebbe esistere una A970 o un altro modello non ancora annunciato. Comunque sì, la A770M [la versione mobile della GPU A770] ha 16 GB di RAM, mentre la A770 desktop avrà una memoria meno capiente, forse da 8 GB o da 10 GB".

Insomma, sembra proprio che la GPU top di gamma di Intel non riuscirà a raggiungere una NVIDIA RTX 3070 Ti, come invece lasciavano intendere alcuni leak degli scorsi giorni. Enthusiast Citizen, tuttavia, lascia trapelare il possibile arrivo delle GPU Intel Arc di serie 9, di cui però al momento non abbiamo altre notizie: vi invitiamo dunque a prendere questa indiscrezione con le pinze.

Infine, il leaker descrive anche le altre tre GPU desktop della lineup Arc: "la A750 e la A580 hanno 8 GB di VRAM, poiché i rumor già in circolazione sono corretti. Non ho altre notizie al riguardo per il momento. La A380 dovrebbe essere una scheda video di fascia bassa con 6 GB di VRAM: la mia previsione è che sarà più potente di una AMD RX 6400".