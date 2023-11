Intel Arc, performance triplicate negli applicativi IA: merito di Microsoft Olive

Continua la parabola degli incrementi prestazionali delle GPU Intel Arc: se un paio di settimane fa le performance in-game in alcuni videogiochi sono aumentate addirittura del 750%, ora sono le prestazioni delle schede video Intel Arc negli applicativi IA a subire un drastico miglioramento.

Grazie agli ultimi driver rilasciati da Intel per le sue GPU, infatti, le performance delle componenti della linea Arc sono migliorate di quasi tre volte in Stable Diffusion. Il driver, in realtà, è stato sviluppato da Intel in collaborazione con Microsoft, mentre il grosso del miglioramento dipende da Microsoft Olive, uno strumento per l'ottimizzazione hardware degli applicativi in machine learning come Stable Diffusion: da solo, Olive ha più che raddoppiato le prestazioni di Intel Arc nei software basati sull'IA.

Olive, infatti, è uno strumento che analizza i modelli IA e l'hardware su cui questi ultimi vengono fatti girare, cercando di capire come l'hardware disponibile può accelerare il software per incrementarne le prestazioni. Il lavoro di Olive - che a sua volta è un tool gestito dall'Intelligenza Artificiale - potrebbe essere svolto anche da altri software, ma quello di Microsoft è sicuramente il migliore sul mercato.

Oltre ad Olive, poi, i nuovi driver Intel utilizzano appieno gli XMX delle GPU Arc Alchemist, anche noti come Xe Matrix Extensions. Gli XMX sono l'equivalente dei Tensor Core delle GPU NVIDIA, e possono accelerare diversi applicativi AI-Based, ma finora non sono mai stati sfruttati a dovere dai driver del Team Blu. La più recente release di questi ultimi, tuttavia, risolve il problema.

All'atto pratico, l'utilizzo di Microsoft Olive e i nuovi driver hanno portato ad un miglioramento di 2,7 volte delle performance su Stable Diffusion rispetto alle GPU Intel Arc non aggiornate all'ultima versione dei driver. Risultati simili, tempo fa, sono stati ottenuti da NVIDIA, che ha utilizzato proprio Microsoft Olive per raddoppiare le performance delle sue schede video su Stable Diffusion.