Intel Arc: la piccola A750 supera i 60 fps su Cyberpunk 2077, tutto merito dell'XeSS!

Vi abbiamo già spiegato come i miglioramenti ai driver delle GPU Intel Arc abbiano recentemente aumentato le performance delle schede video del Team Blu, ma Intel sembra essersi superata negli ultimi giorni. La casa di Santa Clara, infatti, ha spiegato le performance di Cyberpunk 2077 su Intel Arc sono migliorate del 70% con i driver più recenti.

Il portale di Intel per il gaming riporta infatti un miglioramento del 71% in termini di framerate su Cyberpunk 2077 grazie all'implementazione nel gioco della tecnologia Intel XeSS 1.1, alla quale l'azienda ha lavorato in collaborazione con gli sviluppatori di CD Project Red. In effetti, già lo scorso anno avevamo scoperto che Intel XeSS avrebbe garantito risultati incredibili sulle schede video e con i software compatibili, perciò quella dell'incremento di performance di Cyberpunk 2077 è solo una gradita conferma.

I test in-house di Intel, condotti con una build che utilizza una CPU Intel Core i9-13900K insieme ad una GPU Intel Arc A750, mostrano un salto da 39 a 67 fps in media durante le sessioni di gaming al titolo fantascientifico di CD Project Red, impostando la risoluzione su 1080p e la modalità XeSS su "performance".

Il risultato è una dimostrazione del continuo lavoro di Intel sulla tecnologia XeSS, che è la risposta del Team Blu al DLSS di NVIDIA e al FSR2 di AMD. A differenza del DLSS, però, la tecnologia XeSS funziona anche con GPU terze parti, il che significa che i miglioramenti riscontrati da Intel potranno essere ottenuti, almeno parzialmente, anche sulle GPU compatibili degli altri produttori.

Il test di Intel, inoltre, porta la Intel Arc A750 sopra ai 60 fps, spesso una soglia "psicologica" per molti videogiocatori su PC, su uno dei titoli più impegnativi in circolazione per PC: si tratta di un traguardo davvero incredibile, specie se consideriamo che il prezzo di vendita della Intel Arc A750 è bassissimo, oscillando tra i 250 e i 300 Euro in Europa.