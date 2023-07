Intel ARC, il terzo player fa paura: clamorose voci su strategia NVIDIA

Mentre si infiamma il dibattito sul lancio della RTX 4060 Ti da 16GB, arrivano anche nuove, interessanti voci sulle possibile future dinamiche di mercato, pronte a essere sconvolte dal crescente margine di Intel, il cosiddetto "terzo player".

Alcune voci di corridoio delle ultime ore, che per l'esattezza arrivano dal canale russo Pro Hi-Tech (già in passato ha mostrato una discreta affidabilità per via dei suoi legami con alcune aziende cinesi) puntano infatti su una strategia di "terra bruciata", che vedrebbe NVIDIA intenta a scoraggiare i propri partner AIB nella tessitura di eventuali legami con Intel per la produzione della prossima generazione di schede video Intel ARC, per l'esattezza in vista di Battlemage, generazione con cui il team blu potrebbe iniziare a fare sul serio nel mercato che conta, dopo aver tastato il terreno con discreto successo con Alchemist.

Come ricorda Videocardz, il team verde già qualche anno fa provò a mettere in cassaforte le proprie collaborazioni tramite lo NVIDIA GeForce Partner Program, iniziativa del 2018 poi non andata in porto per varie ragioni.

Attualmente, i partner di AMD sono principalmente i più "forti", tra cui Asus, MSI e Gigabyte, ma abbiamo apprezzato le particolari Intel ARC custom di Acer e non è da escludere che questo elenco possa allungarsi nel prossimo futuro.

Ricordiamo che queste voci sono da prendere con tutta la cautela del caso e nulla di quanto riportato ha ancora riscontri ufficiali.