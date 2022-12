Intel Arc, le prestazioni su CS:GO e League Of Legends raddoppiano con il nuovo driver

Le prestazioni delle GPU Intel Arc hanno diviso in due i fan, tra chi si aspettava di più e chi invece è felice del rapporto qualità-prezzo delle schede. Oggi, però, i nuovi driver rilasciati da Intel potrebbero far cambiare idea agli scettici: le performance in DirectX 9 delle GPU Arc sono quasi raddoppiate con l'ultimo aggiornamento.

In particolare, il driver 31.0.101.3959 di Intel migliora di 1,8 volte le prestazioni delle GPU Arc Alchemist, con picchi di 2,3 volte nel caso della Arc A770, la top di gamma del Team Blu, nei giochi che utilizzano DirectX 9: si tratta dunque di un vero e proprio raddoppio delle performance della scheda, che potrebbe così risultare una delle più interessanti sul mercato nella propria fascia di prezzo, specie per chi gioca stabilmente a dei prodotti non troppo recenti.

Da tempo, d'altro canto, sappiamo che il problema principale di Intel sta nei driver, e non nell'hardware delle sue schede video: ciò è vero soprattutto per i giochi che utilizzano delle API "Legacy", che il Team Blu ha promesso di iniziare a supportare maggiormente con l'andare del tempo. Per questo, il nuovo driver migliora nettamente le prestazioni soprattutto nei giochi in DirectX 9, come Counter Strike: Global Offensive, League of Legends, Starcraft 2, Guild Wars 2 e Payday 2.

Per esempio, su CS:GO assistiamo ad un salto da 177 FPS a 318 FPS con il nuovo driver in 1080p, e ad uno leggermente più ridotto in 1440p. In generale, il miglioramento percentuale è intorno all'80% delle performance garantite dalla Arc A770 prima dell'aggiornamento dei driver.

Intel ha comunque confermato dei risultati simili anche sulle Arc A580 e A750, mentre ha anche spiegato che il miglioramento delle performance delle schede grafiche in DirectX 12 e Vulkan resta il suo obiettivo principale.