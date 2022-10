Intel Arc: ecco i processori consigliati per utilizzare le nuove schede video

Intel è ormai pronta a lanciare le nuove GPU Arc sul mercato: dopo avere visto prezzo e specifiche della Arc A750, vediamo grazie alle pagine di supporto del gigante di Pat Gelsinger quali sono i migliori processori da usare con le schede Alchemist al fine di ottenere le migliori prestazioni possibile.

Dal sito web ufficiale di Intel e dai primi test condotti con le schede grafiche Intel Arc A-Series già sappiamo che i sistemi più vecchi non sono adatti, poiché manca il supporto alle tecnologie Resizable BAR e Smart Access Memory richieste per garantire prestazioni superiori. Gli occhi vanno quindi puntati su processori più recenti, ma quali?

Secondo Intel, le piattaforme ideali sono le schede madri delle serie 400, 500 e 600 sia per CPU del team blu, sia per quelle della rivale AMD. A questo proposito, l’azienda fondata da Gordon Moore consiglia l’utilizzo di processori Intel Core dalla decima generazione in poi, oppure di AMD Ryzen 3000 e 5000, esclusi i processori AMD Ryzen 3000G. Altro requisito chiave, inoltre, riguarda l’installazione di Windows 10 20H2 o successivo o Windows 11, in quanto mancheranno driver per Windows 7, 8 e 8.1.

Dulcis in fundo, Intel ha già confermato che non ottimizzerà la serie A delle schede video Arc per sistemi senza ReBAR; in altri termini, non aspettatevi cambiamenti per il supporto a sistemi più datati e “addolcimenti” dei requisiti tecnici.

