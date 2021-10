Intel ARC, ricordate la caccia al tesoro? Potrebbe aver svelato il prezzo delle GPU

In attesa del lancio delle CPU Intel Alder Lake, negli ultimi minuti in rete sono emersi dei clamorosi dettagli sulle attesissime schede video Intel ARC Alchemist, le prime del nuovo corso del produttore statunitense nel mercato delle GPU da gaming.

Qualcuno di voi forse ricorderà ancora la prima tappa della caccia al tesoro Intel Xe in cui furono svelati alcuni indizi su quella gamma che poi sarebbe stata ribattezzata con il nome Intel ARC sono dopo alcuni mesi.

Arrivati a ottobre, si inizia a parlare della seconda fase della caccia al tesoro, che poi ci porterà inevitabilmente sino all'anno nuovo e dunque al lancio delle tanto agognate schede video Alchemist. In maniera forse non del tutto voluta, nei termini del concorso Intel potrebbe aver indicato in maniera indiretta anche il costo delle schede video top di gamma.

Ebbene, stando alla documentazione, il premio maggiore, destinato a 100 fortunati vincitori, sarà costituito da una scheda video Intel ARC Premium, dal merchandising ufficiale Intel ARC e da un abbonamento di 6 mesi al servizio Xbox Game Pass per PC. Il valore complessivo del premio è stimato da Intel in 900 dollari americani.

Altri 200 fortunati utenti al primo posto riceveranno, invece, una scheda video Intel ARC Performance, il merchandising ufficiale e 3 mesi di abbonamento a Xbox Game Pass, per un valore stimato di 700 dollari.

Stando alle valutazioni riportate in fonte, al netto del costo di 60 dollari e 30 dollari di sottoscrizione al Game Pass rispettivamente per 6 e 3 mesi e del costo degli accessori, il cui valore è stimato intorno ai 50 dollari, le schede video potrebbero riflettere questi prezzi:

Intel ARC Premium : 825 dollari

: 825 dollari Intel ARC Performance: 650 dollari

Ovviamente allo stato attuale non siamo in condizione di asserire che si tratti di valori definitivi, seppur ampiamente orientativi della collocazione sul mercato dei due prodotti, le cui performance della top di gamma sono stimate intorno a quelle della NVIDIA GeForce RTX 3070.