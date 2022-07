Intel ARC, il ritardo accumulato è maggiore del previsto? Spunta una roadmap

Mentre il lancio delle prime schede video discrete di Intel si fa sempre più vicino, con il primo reveal estetico della A770, continuano a emergere dettagli sulla storia dello sviluppo della gamma, tra cui anche la roadmap originale.

Come mostra il sempre puntuale Moore's Law is Dead, Intel potrebbe aver fatto slittare non di poco la sua originale roadmap per la gamma di GPU ARC, come dimostrerebbero diversi documenti mostrati nel suo ultimo video. In una delle slide, in particolare, si evince che i piani originari di Intel prevedessero un lancio globale per la fine di luglio 2022 per un totale di quattro schede video per il segmento desktop.

Allo stato attuale, l'unica GPU ad aver raggiunto il mercato OEM è stata la A380, con la A770 in procinto di essere lanciata ufficialmente.

Tra l'altro, si sarebbe dovuto trattare di un lancio in grande stile con disponibilità probabilmente immediata per gli OEM ed entro agosto 2022 per il mercato al dettaglio, sempre secondo i piani iniziali.

Attualmente Intel ha confermato solo tre GPU desktop, vale a dire la A380, la A750 e la A770. Tuttavia, è già da tempo che si parla anche dell'esistenza della A580. Delle prime tre solo la prima è già sul mercato, mentre le altre due dovrebbero arrivare sul mercato sia in versione reference che custom, con una Limited Edition che abbiamo già avuto modo di apprezzare in diverse apparizioni.

Allo stesso modo, ricordiamo la recente, netta smentita di Intel sulla A780, scheda video di fascia alta che non sarebbe mai esistita.