Intel ARC, ecco la prima scheda video A380 desktop in versione Custom

A distanza di qualche ora dal lancio ufficiale della Intel A380 è arrivato finalmente, per i più curiosi, anche l'annuncio di quello che possiamo definire come il primo modello custom di una scheda video da gaming Intel ARC.

Quella che vedete in foto in calce è la Gunnir ARC A380 Photon, la prima custom di questa scheda video e anche il primo modello non reference di una scheda basata su architettura Xe-HPG.

Le differenze estetiche rispetto alla versione di riferimento ci sono e sono sostanziali. Si parte dal design di raffreddamento, che qui adotta un approccio a doppia ventola rispetto alla variante Intel che ne inserita solo una.

A livello di spessore, si tratta di una scheda a doppio slot, dotata di un tradizionale connettore per l'alimentazione a 8-pin e 6 GB di RAM GDDR6 su tre moduli da 15,5 Gbps. Quanto alle frequenze, si parla di un boost clock di 2450 MHz per un TDP di 92 W, mentre sul fronte I/O la scheda è dotata di tre uscite Display Port e una HDMI 2.0. Come se non bastasse, Gunnir ha anche confermato di essere al lavoro sulla sua versione custom della proposta flagship di Intel.

A proposito degli altri modelli della gamma, negli ultimi giorni ci sono stati anche i primi test in-game della Intel A730.