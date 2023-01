Intel Arc Alchemist, nuova scheda video in arrivo? Potrebbe essere la Arc A550

Dopo aver scoperto la roadmap delle GPU Intel Arc per il 2023 e gli anni successivi, arriva oggi una prima conferma circa la lineup di schede grafiche di Intel per l'anno appena iniziato. In particolare, una misteriosa GPU Arc Alchemist con 16 Xe Core è comparsa sul database di CompuBench.

Con ogni probabilità, però, la misteriosa scheda video non sarà una GPU Intel Arc Alchemist+, dunque non farà parte dei refresh mid-gen in arrivo nella seconda metà dell'anno. Al contrario, essa potrebbe rappresentare il "colpo di coda" della generazione attuale di schede grafiche di Intel, completando l'offerta del Team Blu per la fascia medio-bassa.

Nello specifico, la GPU dovrebbe essere una Arc A550, che al momento è l'unica scheda video Intel Arc ufficialmente annunciata da Intel a non essere ancora uscita sul mercato (insieme alla sorella maggiore Intel Arc A580, che il colosso di Santa Clara ha già confermato essere in arrivo nei prossimi mesi). Inoltre, il listing su CompuBench conferma alcune delle specifiche tecniche della GPU.

In particolare, la scheda grafica dovrebbe avere un totale di 16 Xe Core, come la Arc A550M per laptop, il che sembra avvalorare l'ipotesi che la GPU non sia altro che una versione desktop della scheda video già rilasciata da Intel sui prodotti per la mobilità. Se ciò fosse vero, la Arc A550 dovrebbe avere grossomodo le stesse specifiche della controparte mobility, ovvero una frequenza da almeno 900 MHz e un TGP da 60 W, insieme ad una VRAM GDDR6 da 8 GB a 14 Gbps su un bus di interfaccia a 128 bit.

In realtà, la frequenza della Arc A550 desktop sarà molto maggiore di quella della controparte laptop, attestandosi probabilmente attorno ai 2.400-2.500 MHz. Rimarrà invece invariato il numero di Compute Units, pari a 256 (16 per ciascun Xe Core).