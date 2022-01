Intel ARC, una delle schede Intel da gaming finalmente appare nei benchmark

Continuano senza sosta i rumor sulle nuove schede video da gaming di Intel. Dopo aver attirato la nostra attenzione con lo stream in diretta di Raja Koduri e con l'appuntamento al CES 2022 ormai alle porte, le GPU Intel ARC sono tra gli argomenti più attesi.

Sebbene come già ampiamente spiegato nel nostro speciale sulle anticipazioni di Intel al CES 2022, sarà difficile assistere a un lancio, che con ogni probabilità dovrebbe avvenire intorno al mese di marzo 2022 per la linea desktop, l'argomento è tra i più caldi del momento e iniziano a trapelare in rete quelli che dovrebbero essere i primi benchmark delle nuove GPU, con comparative a corredo.

Proprio nelle ultime ore, il noto tipster momomo_us ha svelato una delle sue scoperte su Twitter. Si parla di Intel ARC A380, una delle soluzioni entry level da 128 EU su architettura Xe-HPG DG2 con un clock di 2.45 GHz. Questa soluzione non dovrebbe rappresentare la più economica, in quanto dovrebbe arrivare sul mercato assieme alla A350 con 96 EU.

La nuova A380 è stata messa alla prova nei test sintetici di SiSoftware, in cui ha ottenuto un punteggio di 2870 Mpix/s, dunque a un livello perfettamente intermedio tra la RTX 3050 Mobility e la sorella RTX 3050 Ti.

Quanto alla nomenclatura, la fonte suggerisce che verrà strutturata con le centinaia a riconoscere la fascia e la decina per la sottofascia. Nello specifico, le A3XX saranno le schede entry-level e nella fattispecie la A350 il modello base e la A380 quello al top della fascia. Allo stesso modo, le GPU con 512 EU dovrebbero arrivare sul mercato con il nome di A7XX e le intermedie come A5XX.