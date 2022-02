Intel ARC, nuovo scottante teaser di Raja Koduri con Lara Croft e Intel XeSS

Intel sta lavorando duramente per dare gli ultimi ritocchi ai suoi chip grafici da gaming di prima generazione. Dopo aver fatto il punto della situazione nel nostro nuovo video su Intel ARC, scopriamo cosa ci ha riservato Raja Koduri sul suo profilo ufficiale.

Con l'arrivo delle ultime soluzioni grafiche entry level di AMD e NVIDIA, si è concluso, in qualche modo, un ciclo iniziato nel 2020. Un testa a testa che sembrava non finire più, ma epilogo di un dualismo storico che cesserà proprio quest'anno. Le schede video Intel ARC sono più vicine che mai e l'ultima foto del direttore della sezione grafica del colosso di Santa Clara ci suggerisce lo stato dei lavori in uno dei segmenti preferiti dall'azienda.

Nello scatto, condiviso dallo stesso Koduri e visibile in calce, vediamo un NUC Beast Canyon di ultima generazione alle prese con Shadow of the Tomb Raider con GPU Intel ARC Alchemist e tecnologia XeSS attiva, una metodologia che dovrebbe essere estremamente simile al DLSS di NVIDIA, ovvero in grado di utilizzare processi neurali e Deep Learning per effettuare un upsampling di tipo temporale.

Con un form factor estremamente ridotto, il piccolo bolide di Intel è in grado di supportare schede video desktop anche di dimensioni generose. In passato in rete è stato messo alla prova anche con RTX 3080 Ti Founders Edition con ottimi risultati, ma chiaramente l'idea di un sistema totalmente blu con grafica Alchemist suscita non poca curiosità.

I primi rumor sul lancio di Intel Beast Canyon risalgono a Tiger Lake. Oggi, con la nuova architettura ibrida delle CPU Alder Lake, il chipmaker americano punterà sicuramente ancora più in alto in termini di efficienza e prestazioni. Come sempre, staremo a vedere!