Intel Arc, seconda generazione in arrivo: Battlemage uscirà nel 2024 con Core Xe2 a 4 nm

Dopo che Raja Koduri ha lasciato Intel con delle dimissioni a sorpresa, il Team Blu sembra non aver perso le proprie ambizioni nel settore delle schede video. Con l'arrivo delle GPU Intel Arc Battlemage nel 2024, infatti, l'azienda di Santa Clara dovrebbe aver già deciso chi produrrà i chip delle schede, o almeno così pare da un nuovo report.

Stando al Commercial Times, un'importante testata taiwanese, Intel si affiderà in esclusiva a TSMC per la produzione dei chip delle sue schede grafiche di nuova generazione. Stando ai leak sulla roadmap Intel Arc dei prossimi anni, comparsi in rete nel mese di gennaio, nel corso del 2023 l'azienda dovrebbe rilasciare un refresh delle GPU Arc Alchemist, mentre nel 2024 arriveranno le schede video Arc Battlemage.

Sembra dunque che TSMC produrrà in esclusiva entrambe le generazioni di schede video: d'altro canto, le componenti Arc Alchemist+ dovrebbero basarsi sullo stesso nodo produttivo a 6 nm di TSMC delle versioni "standard" delle GPU dotate della stessa architettura. Arc Battlemage, invece, dovrebbe usare un nuovo processo produttivo, presumibilmente il più avanzato nodo a 4 nm del chipmaker taiwanese.

Sempre il Commercial Times ha poi spiegato che lo sviluppo di Arc Battlemage procede a gonfie vele, e che anche il team driver di Intel Arc sembra essersi ripreso dal tortuoso lancio delle GPU Intel di prima generazione per laptop e desktop da gaming. In questo modo, la seconda architettura grafica del Team Blu dovrebbe godere sia di un nodo produttivo avanzato che di un software di supporto più stabile.

La fonte di Taiwan, infine, conclude che la generazione Battlemage arriverà con l'architettura Xe2 di Intel a 4 nm, mentre le GPU Celestial, che dovrebbero uscire nella seconda metà del 2026, monteranno dei Core Xe3.