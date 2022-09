Intel Arc senza segreti: svelate le specifiche tecniche dell'intera lineup

Dopo aver scoperto che le schede video Intel Arc arriveranno molto presto anche in Europa, è oggi la stessa Intel a pubblicare le specifiche tecniche delle GPU Arc, con una tabella riassuntiva che trovate in calce a questa notizia. La tabella, inoltre, conferma quali e quante schede compongono la "prima ondata" di GPU Arc.

Nello specifico, sappiamo ora per certo che le schede video Intel Arc per desktop saranno quattro, ovvero la Arc A380, la Arc A580, la Arc A750 e la Arc A770. Delle tre, solo la Intel Arc A380 è stata già rilasciata, benché solo sul mercato cinese e, almeno inizialmente, limitatamente ai produttori OEM (alcune versioni custom sono tuttavia state rilasciate in seguito).

La Arc A770 sarà la scheda top di gamma della lineup, e sarà basata su una GPU ACM-G10 con 32 Xe Core, ovvero 4.096 Stream Processors. La frequenza operativa della componente sarà di 2.100 MHz ed è confermato che quest'ultima sarà rilasciata in due varianti, rispettivamente con 8 GB e 16 GB di VRAM GDDR6. Il bandwidth massimo raggiungibile dalla GPU sarà pari a 560 Gbps.

Scendendo di prezzo troviamo la Arc A750, che avrà una GPU ACM-G10 cut-down con 28 Xe Core, per un totale di 3.584 Stream Processors. Il clock della scheda sarà leggermente inferiore a quello della sorella maggiore, poiché si fermerà a 2.050 MHz, mentre la VRAM sarà pari a 8 GB. Il bandwidth della GPU, invece, sarà pari a 512 Gbps.

Spostandoci verso la fascia medio-bassa troviamo la Serie 5 delle schede grafiche Intel Arc, che nel settore desktop sarà composta solo dalla GPU A580. Quest'ultima avrà 24 Xe Core (ossia 3.072 SP) e una frequenza di 1.700 MHz. In termini di performance, come ha mostrato anche il primo benchmark della Arc A580 su Ashes of The Singularity, la scheda sarà circa il 30% meno prestante della A770. Ad ogni modo, la scheda avrà una VRAM da 8 GB e un bandwidth da 512 Gbps.

Infine, nella fascia più bassa troviamo la Arc A380, che presenta una GPU ACM-G11 con 8 Xe Core e 1.024 Stream Processors, ad una frequenza di 2.000 MHz (più alta di quella della A580, dunque). La scheda avrà 6 GB di VRAM GDDR6 e dovrebbe essere venduta a circa 200 Euro in Europa.