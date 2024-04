Intel ARC, finalmente ci siamo: arriva già nel 2024, ecco la possibile data

Siamo ormai alla volata finale della girandola dei rumor che ci porterà al lancio dell'hardware di nuova generazione, con NVIDIA in prima fila e Intel ARC poco indietro, e proprio sulle possibili specifiche delle GPU Battlemage si erano concentrate le più recenti voci di corridoio, ma ci sono novità.

Secondo quanto riportato da Computerbase, infatti, durante l'Embedded World 2024 di Norimberga alcuni addetti ai lavori si sarebbero sbottonati in merito alla possibile data di lancio della next-gen di schede video dedicate al gaming del team blu.

A quanto pare, l'obiettivo sarebbe quello di un lancio prima del Black Friday 2024, che avrà luogo esattamente il 29 novembre di quest'anno.

In una non meglio precisata giornata precedente il venerdì nero, quindi, Intel potrebbe togliere ogni (o quasi) riserva su Battlemage e sulle sue proposte di punta. Tuttavia, non è detto che l'approdo sul mercato segua in maniera concomitante l'annucio.

Ricordiamo che le schede finora oggetto dei rumor sono state due, di cui una di livello Enthusiast, che sarebbe anche la prima per Intel. Con 192 EU, frequenze fino a 1,8 GHz, 12 GB di memoria video e un TGP inferiore ai 225W, la top di gamma potrebbe essere rivelarsi particolarmente interessante, se proposta al prezzo giusto.

Gran parte delle attenzioni di Intel dovrebbe essere riservata anche alle tecnologie, Ray Tracing e IA in primo luogo. Dopotutto, è proprio questo il campo su cui NVIDIA non teme ancora rivali (tra l'altro, anche il team verde potrebbe lanciare le RTX Serie 50 già nel 2024).

