Intel Arc, forse ci siamo: lanciate le GPU A570M e A530M, A580 in arrivo?

A fine luglio, la misteriosa Intel Arc A580 era comparsa online in un benchmark. Un tempismo decisamente insolito, specie per una GPU apparentemente cancellata dal suo produttore. Oggi, però, scopriamo che la linea Intel Arc A500 starebbe benissimo, tanto che il Team Blu ha lanciato ben due GPU che ne fanno parte.

Ebbene sì: il 1° agosto, stando a quanto riporta WCCFTech, Intel ha lanciato le GPU Arc A570M e A530M. Vi ricordiamo che la linea 500 è quella "intermedia" di GPU di Intel, collocandosi a metà tra la linea 700 e la linea 300. La lettera "A" nel nome indica la generazione delle schede, che in questo caso è la prima (Arc Alchemist, a seguire Intel lancerà Arc Battlemage e poi Arc Celestial, proseguendo in ordine alfabetico). Infine, la lettera M spiega che le due GPU sono pensate per i laptop, e non per i PC desktop.

Entrambe le schede, comunque, sono basate sul die ACM-G12. La Intel Arc A570M ha 16 Xe-Core e una frequenza di 1,30 GHz, insieme ad un TDP compreso tra 75 W e 95 W, leggermente più alto di quello dell'unica altra GPU della linea A500 in circolazione, la A550M. La Arc A570M dovrebbe essere leggermente più performante della Arc A550M ed è stata prodotta con il medesimo nodo N6 di TSMC. La GPU potrebbe sfidare ad armi pari una RTX 3050 mobile di scorsa generazione.

Al contrario, la Intel Arc A530M ha 12 Xe Core e mantiene la stessa frequenza di 1,30 GHz, con un TDP tra 65 W e 95 W. Entrambe le GPU arriveranno piano piano sul mercato sotto la scocca dei laptop di alcuni partner del Team Blu: pare infatti che la Arc A570M debutterà su un PC da gaming di fascia bassa del produttore giapponese LAVIE, di cui potete vedere parte dell'hardware nell'immagine in calce.

E che ne sarà della Arc A580? Anche per l'unica scheda desktop della linea Arc A500 sembra che si stia muovendo qualcosa: stando a quanto riporta Tom's Hardware, infatti, la GPU sarebbe comparsa in un benchmark di GeekBench 5, ottenendo la bellezza di 82.992 Punti, circa 10.000 in più della media della NVIDIA GeForce RTX 3050 desktop.

La configurazione utilizzata per il test montava una CPU Intel Core i7-12700, 32 GB di RAM DDR5, una schede madre ASUS ROG Strix Z690-E e il sistema operativo Windows 11. Si tratta del secondo benchmark della scheda ad arrivare online nel giro di tre settimane: difficile dire se si tratti di un caso o se l'ultima componente "misteriosa" della lineup Intel Arc sia pronta a debuttare sul mercato, con un anno di ritardo rispetto alle "sorelle" maggiori e minori delle linee A700 e A300.