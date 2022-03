Intel ARC, spunta fuori una misteriosa terza GPU: di cosa si tratta?

Se la lineup Intel ARC Alchemist laptop ha già iniziato a prendere forma, sono ancora molti i punti avvolti nel mister per quel che riguarda il segmento desktop. Tuttavia, arrivano nuove conferme sulla fascia media.

Infatti, la lineup che si era andata a formare grazie a indiscrezioni e leak accumulatisi nel tempo, ci parlava di due macroaree coperte da SOC1 e SOC2, rispettivamente il chip DG2-HPG512EU e il DG2-HPG128EU. A questi, prima ancora, come vi raccontavamo nel nostro speciale su Intel ARC, era affiancata anche la GPU HPG384, poi sparita dai radar.

A quanto pare, però, potrebbe ancora esserci speranza per chi pensava a una soluzione che colmasse il gap tra i 200 e i 300 dollari. Il suo nome, SOC3, è apparso di recente nell'Intel’s Graphics System Controller Firmware Update Library (IGSCU FU) per Linux. Si tratterebbe del modello meglio conosciuto come DG2-HPG256EU, quindi con 2048 Core FP32 nella sua configurazione massima.

Curiosamente, nonostante si tratti di un chip intermedio, viene elencato come SOC3, una terza variante e ultima in ordine. Questo potrebbe indicare un lancio separato, secondo quanto suggerisce la fonte, vale a dire dopo il lancio dei primi due chip e delle varie configurazioni che verranno proposte sul mercato. Non è escluso, tuttavia, che si tratti di un chip dismesso e di un codice rimasto nelle librerie ma privo di significato.