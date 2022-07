Intel Arc: trapela il design della scheda video A750, il lancio è vicino

Mentre si parla di un lancio per le dGPU Intel Arc A550M e A770M, le prime due di fascia medio-alta della serie Arc ad arrivare sul mercato laptop, pare che uno youtuber sia riuscito a mettere le mani su una scheda Intel Arc A750, il modello meno costoso della serie Intel 7, che rappresenta la "fascia alta" del produttore di Santa Clara.

Il canale YouTube Gamer Nexus, infatti, è riuscito a testare con un video hands-on la Arc A750: potete trovare il video in cima a questa notizia. Iniziamo con le specifiche tecniche della scheda: parliamo di una GPU dotata di 24 Xe-Core, il triplo della Arc A380, che al momento è l'unica scheda per desktop ufficialmente rilasciata da Intel.

Inoltre, la A750 avrà una VRAM da 12 GB di GDDR6 e un bus da 192-bit, almeno stando agli ultimi rumor e benchmark leakati della scheda. Il TDP della GPU dovrebbe essere pari a 200 W. L'hands-on di Gamer Nexus, poi, ci permette di dare un'occhiata al form factor di quella che sembra essere una versione vanilla della scheda, che trovate riportata in calce.

Come potete vedere, la scheda grafica di Intel avrà un design decisamente minimale a doppia ventola di raffreddamento. Ciò significa anche che la scheda potrebbe essere quella rivelata per errore da Intel solo un paio di giorni fa sulla postazione mobile preparata per la Colorado LANfest: i poster della postazione, infatti, mostravano una scheda con due ventole. Va però detto che, in questo caso, la GPU mostrata potrebbe essere anche la A770 o la A780.

Gamer Nexus ha anche spiegato di aver testato con alcuni giochi e benchmark la nuova scheda video di Intel, ma purtroppo non ha condiviso i risultati dei test, che arriveranno solo "in seguito". Come sempre, vi terremo informati qualora dovessero emergere ulteriori novità.