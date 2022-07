Intel Arc, trapelano i benchmark della A550M e della A770M: lancio imminente?

Il lancio delle schede grafiche Intel Arc sta procedendo decisamente a rilento: al momento, infatti, Intel ha messo in vendita solo le GPU Arc A380 e A770 in Cina, insieme alle schede discrete A370M e A350M su alcuni laptop in Corea e negli Stati Uniti. Fortunatamente, però, pare che delle nuove schede grafiche Intel saranno lanciate a breve.

Stiamo parlando in questo caso delle due iGPU di fascia medio-alta A770M e A550M, entrambe pensate per il mercato laptop e identificate sul database di 3DMark dall'utente Twitter Rogame. Dal momento che Rogame ha scoperto i benchmark delle due GPU discrete, poi, possiamo anche farci un'idea della loro effettiva potenza.

La grafica dedicata A550M ha solo 16 Xe-Core, la metà della GPU ACM-G10 delle schede grafiche Intel Arc di serie 7. In totale, su 3D Mark Time Spy la scheda raggiunge un risultato di 6.017 punti, che viene però falsato in negativo dall'utilizzo di un driver ormai antiquato e in positivo dalla presenza delle Intel Advanced Performance Optimizations, che migliorano significativa le performance della GPU nei benchmark, tanto che la stessa 3DMark ha spiegato che i test condotti con APO attivato sono da considerarsi non validi.

Per quanto riguarda la A770M, la GPU è stata testata su Fire Strike Extreme, dove ha raggiunto un totale di 13.244 punti nel comparto grafico. Si tratta di un punteggio molto simile ad un RTX 3070M, soprattutto se paragonato ai benchmark della GPU mobile di NVIDIA con lo stesso processore presente nella configurazione con la scheda Intel, che è un Intel Core i7-12700H.

Anche in questo caso, però, vi invitiamo a prendere le performance con le pinze, dal momento che non è chiaro se l'APO fosse attivato o meno, mentre il driver usato per il test sembra essere un test driver sviluppato da un OEM. Entrambi i fattori potrebbero falsare di ampio margine il benchmark. La stessa Intel, comunque, ha confermato che la Arc A770M sarà più performante di una RTX 3060M del 12% circa, collocandosi in una fascia intermedia tra quest'ultima e una RTX 3070M.