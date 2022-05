Intel Arc: trapelano finestra di lancio e prezzi, il rapporto qualità/prezzo sarà ottimo

I primi laptop dotati di GPU Intel Arc sono stati lanciati a fine aprile con dei costi elevatissimi, ma ancora non sappiamo quando usciranno le schede grafiche Intel Arc desktop. Oggi, però, alcune indiscrezioni sembrano fare luce sulla data e sul prezzo di uscita delle GPU del produttore di Santa Clara.

Stando a quanto riporta WCCFTech, che cita delle fonti taiwanesi non meglio precisate, Intel vorrebbe lanciare le GPU A750, A580 e A380 a fine maggio o, al più, a inizio giugno. Inoltre, la A750 e la A580 dovrebbero essere lanciate subito dopo la loro presentazione, dunque prima dell'estate, mentre la GPU entry-level A380 potrebbe arrivare sul mercato solo in seguito.

Non si sa ancora nulla sulle GPU Intel Arc di fascia medio-alta, ovvero la A770 8 GB, la A770 16 GB e la A780, che però a questo punto potrebbero essere lanciate alla fine del terzo trimestre del 2022, ossia a fine settembre. Intanto, però, abbiamo visto i primi benchmark della A770 8 GB, che dovrebbe avere la stessa potenza di una RTX 3070 di NVIDIA.

Ad ogni modo, se la finestra di lancio di fine maggio fosse corretta, ciò potrebbe significare che la presentazione delle GPU Intel Arc Desktop avverrà al Computex, fissato per il 24-27 maggio prossimo. La partecipazione di Intel alla kermesse taiwanese sembra scontata, specie dopo che anche AMD ha confermato un keynote della CEO Lisa Su per il 23 maggio prossimo.

Inoltre, sempre secondo WCCFTech, Intel avrebbe già stabilito i prezzi definitivi delle sue nuove schede, i quali sarebbero già stati comunicati ai partner dell'azienda e ad alcuni rivenditori. Nello specifico, la Arc Alchemist A380 costerà soli 150 Dollari e dovrebbe competere, in termini di performance, con la NVIDIA GTX 1650.

La Arc Alchemist A580 costerà 280 Dollari circa e dovrebbe essere pensata per concorrere, sia come prezzo che come potenza, con la NVIDIA RTX 3050, che al momento costa circa 300-350 Dollari sul mercato americano. Invece, la Arc Alchemist A750 costerà 350 Dollari, con delle performance e un costo volti a metterla in diretta concorrenza con la NVIDIA RTX 3060, venduta negli Stati Uniti a prezzi compresi tra i 410 e 440 Dollari.

Rimane ancora un alone di incertezza attorno alla A780 e alle A770, che a questo punto dovrebbero essere rispettivamente confrontabili con una RTX 3080 e una RTX 3070 o RTX 3070 Ti. Il prezzo delle due GPU Intel Arc dovrebbe essere piuttosto ridotto, aggirandosi attorno ai 550 Dollari per la A770, in modo da evitare uno stacco troppo netto rispetto alla A750: in tal senso, dunque, Intel dovrebbe proporre un rapporto qualità prezzo invidiabile, dal momento che la RTX 3070 viene venduta al momento per cifre comprese tra i 700 e i 750 Dollari.