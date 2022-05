Intel ARC, in vendita il primo laptop con A730M: sfida alla RTX 3060?

Se il posticipo su Intel XeSS per Dolmen, arrivato dopo un'anticipazione sul lancio al day one da parte di un membro del team, arrivano buone nuove sul fronte hardware in merito alla nuova gamma di soluzioni grafiche Intel ARC.

In particolare, dopo il lancio ufficiale di Intel ARC Alchemist per notebook, le prime GPU ad arrivare sugli scaffali sarebbero dovute essere i modelli A3XX; tuttavia, un particolare notebook con modello di fascia "medio-alta" è apparso all'orizzonte.

Si tratta della Intel Arc A730M, che dovrebbe sfidare a viso aperto la RTX 3060 Mobility e il laptop a vantare questa configurazione è prodotto da Machenike e venduto in Cina. Non si tratta, dunque, di un dispositivo destinato al mercato occidentale, però consente di fare un po' di mente locale su ciò che ci aspetta, a questo punto, nel prossimo futuro.

Il modello Discovery Edition 2022 è un notebook da 16 pollici con schermo 2,5K da 165 Hz. All'interno una configurazione completamente blu, dalla CPU Intel Core i7-12700H alla suddetta GPU A730M.

Guardando alla soluzione grafica, siamo di fronte a una GPU da 24 Core Xe e 3072 Core FP32. La memoria dedicata è da 12 GB GDDR6 su bus a 192-bit. Il prezzo a cui è proposto il portatile è di 8599 RMB, equivalente a circa 1270 dollari.