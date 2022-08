Intel ARC per workstation ufficiali, con Ray Tracing e accelerazione AV1

Mentre il lancio delle GPU Intel ARC da gaming sembra ormai imminente, il Team Blu ha annunciato l'arrivo sul mercato delle sue proposte dedicate al mercato workstation, le GPU professionali Intel Arc Pro Serie A.

I modelli presentati dal gigante statunitense sono tre, vale a dire la Arc Pro A30M per il segmento laptop e le Arc Pro A40 e A50, rispettivamente a singolo e doppio slot, per sistemi desktop.

Si tratta del corrispettivo per pubblico professionale della serie Alchemist, con hardware ray-tracing integrato e potenzialità legate all'apprendimento automatico e all'accelerazione hardware AV1 (prime sul mercato).

Come spiega Intel nel suo comunicato ufficiale, questi prodotti puntano "alle certificazioni con le principali applicazioni software professionali nei settori di architettura, ingegneria e costruzioni (AEC), e progettazione e produzione (D&M). Le GPU Intel Arc Pro sono inoltre ottimizzate per applicazioni multimediali e di intrattenimento (M&E) come Blender ed eseguono le librerie open source dell’Intel oneAPI Rendering Toolkit, che sono ampiamente adottate e integrate negli strumenti di rendering leader del settore".

Quanto alle specifiche, disponibili in forma completa alla fonte in calce, si parla di 8 Core RT per tutta la gamma, mentre le schede desktop avranno 6 GB di memoria GDDR6 contro i 4 GB della A30M. I picchi di alimentazione segnalati da Intel parlano di 35-50W per la A30M, 50W per la A40 e 75W per la A50. La Intel Arc A50, inoltre, sarà l'unica a offrire fino a 4,80 TFLOP in precisione singola, con le altre due che ne garantiranno 3,50.

Gli output video per le schede desktop saranno i medesimi, vale a dire quattro mini-DP 1.4 con supporto al flusso audio.

Le schede saranno disponibili a partire dalla fine dell'anno tramite i principali partner mobile e desktop. Insomma, la macchina di Intel inizia a muoversi in vista di un autunno di fuoco in cui dovremmo assistere anche al lancio di tutte le CPU Intel Raptor Lake.