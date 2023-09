Intel, persino ARM è interessata al nodo avanzato 18A per i suoi chip

L'accordo tra Intel e ARM non è certo cosa nuova, con i due colossi pronti a una collaborazione storica per lo sviluppo e la produzione di chip avanzati, basati su nodi da meno di 2 nanometri. Osservato speciale, non a caso, è proprio il processo produttivo Intel 18A.

A beneficiare per prima del nuovo nodo avanzato sarebbe proprio ARM, alla ricerca di una nuova tecnologia per la produzione di chip proprietari. Questa notizia arriva da una fonte decisamente autorevole, il noto analista Ming-Chi Kuo, secondo cui le due aziende starebbero lavorando a un approccio innovativo per ridurre i rischi e ottimizzare i costi per la produzione basata sul nodo 18A, molto probabilmente alla base dei prossimi chip ARM a partire dalla seconda metà del 2024.

È ancora presto per stabilire quale sarà la collocazione di ARM sul mercato ma è difficile, secondo Kuo, che possa andare a impensierire Apple e Qualcomm con i loro prodotti ormai stabilmente in vetta alle vendite; tuttavia, se la gittata di produzione dovesse essere elevata e la distribuzione omogenea, è possibile che Intel in primis possa beneficiarne enormemente.

Ricordiamo che proprio come Intel 20A, il nodo 18A si poggerà sui capisaldi della produzione RibbonFET e sui benefici del sistema PowerVIA, andando a migliorarne l'efficienza e le prestazioni per watt di circa il 10%, secondo gli iniziali prospetti di Intel.

Nel frattempo, ricordiamo che dall'altra parte del Pacifico anche Samsung sta progredendo enormemente sui 4 nanometri, pareggiando la capacità produttiva e l'affidabilità di TSMC e puntando addirittura a migliorare l'offerta rispetto al chipmaker taiwanese.