Intel, arriva il NUC Serpent Canyon: avrà CPU Alder Lake e GPU Arc A770M

Vi ricordate quando, un paio di settimane fa, vi abbiamo mostrato il primo gameplay della scheda video Intel Arc A770M? La sessione di gameplay era gestita da un mini-PC della serie Intel NUC, che si è finalmente mostrato sul web grazie ad un leak.

In particolare, nelle scorse ore il NUC Serpent Canyon è comparso in rete grazie ad un post sul social network cinese Baidu, che spiega che la dodicesima generazione di mini-PC Intel sarà dotata di una CPU Alder Lake e, per la prima volta, di una GPU Intel Arc per desktop di fascia alta.

In particolare, il NUC Serpente Canyon avrà una CPU Intel Core i7-12700H, dotata di 6 P-Core, 8 E-Core e 24 MB di Cache L3. Si tratta di un miglioramento enorme rispetto ai mini-PC di undicesima generazione, che montavano una CPU Intel Core i7-1165G7 a quattro Core. Sfortunatamente, però, aumenteranno nettamente anche i consumi, che passeranno dai 25 W della CPU di undicesima generazione ai 45 W di quella con architettura Alder Lake.

La parte più interessante del NUC next-gen è però la sostituzione della GPU NVIDIA con una scheda Arc A770M prodotta internamente da Intel. La scorsa generazione del PC prodotto a Santa Clara, infatti, era dotata di una scheda video NVIDIA RTX 2060, ora sostituita da una GPU Arc A770M, la GPU per laptop di fascia alta di Intel.

Il leak di Baidu conferma che la Arc A770M ha una GPU ACM-G10, con 32 Xe-Core, 32 unità per il ray-tracing e un clock della memoria fino a 1.650 MHz. Inoltre, la scheda sarà dotata di 16 GB di memoria GDDR6 e di un bus di interfaccia a 256-bit. Infine, il TDP della scheda grafica dovrebbe essere piuttosto contenuto, oscillando tra i 120 W e i 150 W.

Sfortunatamente, gli upgrade a CPU e GPU hanno portato Intel ad aumentare le dimensioni del NUC Serpent Canyon rispetto a quello di scorsa generazione, al fine di inserire un sistema di raffreddamento a ventola più avanzato. In termini di volume in litri, infatti, il NUC Serpent Canyon dovrebbe arrivare addirittura a 2,5 L, contro gli 1,3 L del mini-PC Phantom Canyon di scorsa generazione.