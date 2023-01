Intel, arrivano i processori Intel Core Serie H di tredicesima generazione per laptop

In occasione del CES 2023 di Las Vegas, Intel ha annunciato i nuovi processori Intel Core di tredicesima generazione per portatili, tra cui figura il primo modello per laptop da 24 core.

La scheda tecnica è costellata da caratteristiche uniche come il supporto sia alla memoria DDR4 che DDR5, la migliore connettività della categoria e PCIe Gen5. Intel promette che i processori di tredicesima generazione HX saranno in grado di offrire la piattaforma di gaming su portatile migliore al mondo.

Scendendo nei dettagli, la nuova famiglia offre fino a 5,6 GHz di frequenza turbo, che rappresenta la maggiore velocità di clock disponibile sul mercato dei PC portatili, che si traduce fino all’11% di velocità in più per prestazioni in single thread ed il 49% in più per quelle di multitasking rispetto alla precedente generazione.

I 24 core sono così divisi: 8 performance core e 16 efficient core, 32 thread ed un Intel Director migliorato.

I processori offrono il pieno supporto alla memoria fino a 128Gb totali per DDR5 fino a 5600 MHz e DDR4 fino a 3200 Mhz.

Garantito anche il supporto alla più recente connettività Bluetooth grazie ad Intel Bluetooth LE Audio e Bluetooth 5.2, oltre che all’Intel Killer WiFi 6E (Gig+) che offre una velocità di navigazione internet sei volte più veloce e con nessuna interferenza. Il supporto Thunderbolt 4 invece offre fino a 40 Gbps di velocità di trasferimento.

Gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra 60 diversi modelli di laptop dotati di processori HX: un numero fino a cinque volte superiore rispetto alla dodicesima generazione.