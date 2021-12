Intel, in arrivo un processore Alder Lake più potente dell'i9-12900K?

In attesa di scoprire cosa ci riserverà il CES 2022, ultimamente in rete sono apparse alcune indiscrezioni sui processori Intel Alder Lake senza E-Core, nello specifico i modelli appartenenti alla sottofamiglia Intel Alder Lake-S a 65W senza possibilità di overclock.

Oltre alla fascia media, sulla quale si stanno concentrando numerosi rumor anche in merito al possibile arrivo di nuovi dissipatori stock per Alder Lake, Intel avrebbe già preparato l'asso nella manica per rispondere alla prossima generazione di processori AMD Ryzen dotati di V-Cache 3D.

Si tratta, come sempre, dei modelli pre-binned, selezionati appositamente per le loro performance, soprattutto in overclock, a dispetto di una variabilità in linea di produzione che non sempre permette a tutti gli utenti di raggiungere gli stessi risultati.

La dodicesima generazione dovrebbe vantare, in tal senso, una soluzione particolarmente interessante, vale a dire il presunto i9-12900KS, capace di raggiungere i 5.2 GHz su tutti i Core. Se ancora non ci sia alcuna conferma in merito alla sua esistenza o tantomeno sul nome commerciale di tale prodotto, il suo arrivo sarebbe particolarmente apprezzabile dal momento che una soluzione ufficiale manca ormai da diverse generazioni. Dopo i rumor sull'i9-10900KS, infatti, si sono perse quasi del tutto le tracce di questa serie, ferma a Coffee Lake.