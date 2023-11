Intel, Arrow Lake avrà una GPU integrata compatibile con l'upscaler XeSS

A distanza di qualche giorno dagli ultimi rumor su Lunar Lake MX, arrivano scottanti novità per quella che dovrebbe essere l'architettura di punta di Intel per il 2024, vale a dire Arrow Lake.

Secondo quanto scoperto da Coelacanth's Dream scavando tra le ultime patch dell'Intel Graphics Compiler (IGC) che mostrano il supporto preliminare ad Arrow Lake, ci sarebbero dettagli anche circa le specifiche della iGPU di nuova generazione che andrà ad accompagnare questi processori.

In particolare, la GPU integrata di Arrow Lake dovrebbe adottare l'architettura avanzata Intel Xe-LPG Plus, diretta evoluzione della Xe-LPG di Meteor Lake, ma che al suo interno avrebbe anche delle novità.

Se a livello di specifiche di base non dovrebbero discostarsi molto rispetto alla controparte di tredicesima e quattordicesima generazione di processori Intel Core, Arrow Lake dovrebbe però trarre beneficio dall'implementazione di unità XMX (Xe Matrix eXtension), di cui si è parlato durante la presentazione di Intel XeSS.

Proprio la tecnologia di upsampling del team blu è il primo riferimento che ci salta in mente pensando a questo tipo di unità e all'accelerazione hardware mediante IA.

Non si sa ancora molto sull'architettura di Arrow Lake ma è le modifiche dovrebbero essere importanti dal momento che, spiega la fonte, Meteor Lake non integrava core XMX anche per questioni di spazio fisico sul die.