Intel Arrow Lake, nuova rivoluzione in arrivo? CPU a 2 nm, aumenta anche la Cache L2

Dopo aver scoperto le prime informazioni sulle CPU Lunar Lake di Intel, tornano ora sotto i riflettori i processori Intel Arrow Lake di quindicesima generazione, in arrivo nel 2024. Da un nuovo leak, infatti, scopriamo che Intel aumenterà la cache L2 delle sue CPU next-gen.

Facciamo però un passo indietro e cerchiamo di fare chiarezza sulla roadmap di Intel per i prossimi anni: nel corso del 2023 arriveranno Meteor Lake e Raptor Lake Refresh, con la prima architettura hardware che dovrebbe vedere un'uscita dilazionata su laptop fino al primo semestre del 2024. Nel 2024, invece, sarà la volta di Arrow Lake, mentre nel 2025 verranno lanciate le CPU Lunar Lake.

Dunque, Arrow Lake arriverà il prossimo anno e manterrà una configurazione molto simile a quella di Meteor Lake, condividendone anche l'architettura dei singoli Core: il prossimo "salto", infatti, avverrà solo nel 2025 con Lunar Lake. Tuttavia, ciò non significa che Arrow e Meteor Lake saranno del tutto uguali.

Come riporta il leaker Golden Pig Upgrade sul social network cinese BiliBili, le CPU Arrow Lake avranno 3 MB di Cache L2 per singolo P-Core, contro i 2 MB di Raptor Lake (e presumibilmente anche Meteor Lake) e gli 1,25 MB di Alder Lake. Non è ancora chiara la dimensione della Cache L2 per gli E-Core, invece, anche se possiamo ipotizzare un bump ad 1 MB, considerato che Raptor Lake e Alder Lake si fermano a 512 KB.

Anche ipotizzando che la Cache L2 degli E-Core di Arrow Lake resti invariata, però, le CPU Intel di quindicesima generazione avranno ben 24 MB di Cache L2 nel caso degli Octa-Core, oppure 18 MB nel caso delle CPU a sei Core. Considerato che le CPU Arrow Lake saranno anche le prime a sfruttare il nodo Intel 20A a 2 nm, è possibile che l'incremento prestazionale garantito dalla nuova Cache e dal nuovo nodo produttivo sarà ben maggiore del previsto.