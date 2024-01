Intel Arrow Lake-S senza più segreti: CPU a 24 Core, IA e chipset Intel 800

Le voci secondo cui Arrow Lake sarebbe arrivato a inizio 2024 potrebbero non essersi allontanate più di tanto dalla realtà: gli ultimi leak dipingono un quadro quasi completo sulla possibile lineup di lancio dei nuovi processori desktop.

Dopo la tiepida accoglienza riservata ai processori "refresh" da parte dei fan, infatti, i riflettori sono tutti puntati verso la prossima generazione, che dovrebbe rappresentare il primo vero balzo generazionale sin dal lancio di Alder Lake nel 2021.

I nuovi leak arrivano da Yuuki_AnS, che ha mostrato una serie di documenti relativi alla S-Series per desktop (per osservare gli screenshot dei documenti, vi invitiamo a cliccare sul link presente in calce a questa notizia), in cui la voce grossa lato performance la faranno i P-Core con microarchitettura Lion Cove, mentre gli E-Core saranno basati su Skymont.

Le offerte top di gamma dovrebbero arrivare fino a configurazioni da 8P/16E core, per un totale di 24 core e 32 thread, con un PL1 fino a 125W e varianti da 6P/16E e 6P/8E. Queste CPU dovrebbero vantare 3MB di cache L2 per singolo P-Core.

Lato iGPU, dovremmo rivedere la grafica integrata di Meteor Lake con architettura Xe-LPG, ma con meno core a disposizione. Quanto all'Intelligenza Artificiale, si parla di un massimo di 8 core e 8 thread, però disabilitati da BIOS.

Quanto alle schede madri, la piattaforma di riferimento sarà la Intel 800 e ospiterà il nuovo socket proprietario LGA1851, non retrocompatibile con LGA1700 per ragioni fisiche e la cui longevità dovrebbe arrivare al 2026.

Per le CPU, si parla di supporto nativo alle memorie DDR5-6400, con un totale di 24 linee PCIe Gen5 (una x16, una x4 e una x4 per unità a stato solido. In questa generazione, Intel dovrebbe abbandonare una volta per tutte la retrocompatibilità con le memorie DDR4.