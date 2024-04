Intel Arrow Lake, ci siamo: fino a 24 core per le CPU next-gen, ma...

Mentre si intensificano i rumor su Lunar Lake e Arrow Lake, la prossima generazione si avvicina a grandi falcate. Il 2024 dovrebbe essere proprio l'anno di Intel Arrow Lake e a confermarlo negli ultimi giorni sono stati dei riferimenti recuperati dai registri driver.

Le CPU leakate, identificate dalla menzione "Arrow Lake Client Platform", si sono mostrate in due SKU differenti: quella che probabilmente andrà a occupare il tassello high-end, a 24 Core (in una combinazione che dovrebbe offrire 8 P-Core e 16 E-Core), e la seconda da 20 Core (8 P-Core e 12 E-Core), con un range di frequenze tra 2.3 GHz e 3.0 GHz.

Quest'ultima informazione, con clock decisamente ridimensionati rispetto alle aspettative, suggerisce che si tratti di modelli ES, non destinati alla vendita ma solo per scopi di test. Le CPU sarebbero state testate su una piattaforma con BIOS MTLSFWI1.R00.3473.D80.2311222130 aggiornato a novembre 2023.

Ciò che colpisce maggiormente dei processori, tuttavia, è la mancanza di riferimenti alle tecnologie di hyperthreading o SMT, che in effetti dovrebbero andare in pensione o essere ripensati proprio a partire da Arrow Lake, con cui Intel punta a ottimizzare maggiormente l'utilizzo e le prestazioni degli E-Core.

Quella in arrivo dovrebbe essere una generazione di grandi cambiamenti per il team blu. Sarà, anzitutto, la prima generazione desktop con struttura a tile (su laptop il primato, invece, spetta al lancio di Meteor Lake), ma non solo. Come conseguenza, infatti, le CPU Arrow Lake dovrebbero anche essere le prime dotate di NPU, oltre a vantare l'adozione di GPU integrata con architettura Xe-LPG Alchemist.

