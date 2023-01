Intel, ecco l'assurdo salto generazionale tra i9-13900T e i9-12900K

Nel corso del CES 2023 Intel ha presentato le CPU Raptor Lake non-K, con SKU da 35 a 65W, incluso il nuovo Intel Core i9-13900T, che nelle ultime ore è finito sotto ai riflettori per alcuni benchmark a dir poco interessanti.

Di solito i salti gen over gen si valutano tra processori della stessa categoria, eppure quello che è emerso dai database di Geekbench 5 è davvero sorprendente. L'i9-13900T è stato capace di raggiungere 2.178 e 17.339 punti, rispettivamente in Single-Core e Multi-Core.

Per contesto, il 12900K di dodicesima generazione raggiunge e si ferma intorno ai 1.900 e 17.200 punti, rendendo il "piccolo" 13900T decisamente più veloce in Single-Core (nell'ordine del 15%) e di un soffio in Multi-Core.

L'aspetto più interessante riguarda il fatto che il nuovo Intel Core i9-13900T è un processore con design power limitato a 35W e un massimo di 106W, mentre il flagship Alder Lake ha un profilo che tradizionalmente appartiene ai processori con moltiplicatore sbloccato, esattamente di 125W come base power e un massimo di 241W.

Non sarà certo questo ad affermare l'importante salto generazionale tra Alder Lake e Raptor Lake, di cui vi abbiamo già parlato nella nostra recensione dell'i9-13900K, ma si tratta dell'ennesima conferma di un'ottima annata da parte di Intel, in attesa di scoprire come saprà rispondere AMD coi suoi processori da gaming con tecnologia 3D V-Cache.