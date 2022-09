Intel aumenta prezzi di CPU e schede madri: rincari fino pari al 20% da fine 2022

La crisi dell'elettronica sta pesando anche su Intel, che negli scorsi giorni ha confermato l'uscita da settori poco redditizi come quello delle memorie Optane. Oggi, invece, scopriamo qualcosa in più sui rincari per processori e chipset previsti da Intel per i prossimi mesi.

Che Intel aumenterà i prezzi di CPU e schede madri è cosa ormai risaputa, mentre finora sono rimaste nel mistero l'entità percentuale dei rincari e il periodo da cui essi avranno effetto. Un nuovo report di ITHome, tuttavia, spiega che i principali prodotti colpiti saranno le CPU Intel Raptor Lake e le schede madri di serie 700, i cui chipset sono disegnati direttamente dalla stessa Intel.

ITHome, poi, riporta che i rincari si faranno sentire soprattutto nel settore CCG, o Client Computing Group, ovvero nel settore delle vendite al dettaglio per i consumatori individuali, mentre saranno meno marcati nel settore aziendale e in quello di server e datacenter.

Per quanto riguarda tempi ed entità dei rincari, invece, essi avverranno a partire dal quarto trimestre del 2022, probabilmente con il lancio delle CPU Raptor Lake, e saranno pari al 20% del prezzo iniziale delle singole componenti: tale percentuale vale sia per i processori che per le schede madri. In altre parole, è possibile che le nuove componenti della linea Raptor Lake costino al lancio il 20% circa in più rispetto alle CPU Alder Lake dello scorso anno.

Vi ricordiamo infine che i rincari si sono resi necessari dopo la pessima trimestrale di Intel per il secondo trimestre del 2022, che ha segnato un calo del 25% del settore CCG rispetto al 2021 e una contrazione dello stesso settore del 15% superiore alle stime della stessa Intel. Con ogni probabilità, insomma, l'aumento dei prezzi servirà a far fronte alle perdite e, al contempo, all'aumento dell'inflazione su scala globale.