Intel aumenterà i prezzi dei processori entro fine 2022: 'ha già informato i clienti'

Un nuovo rapporto pubblicato dal Nikkei Asia riferisce che Intel avrebbe informato i clienti che entro la fine dell’anno aumenterà i prezzi della maggior parte dei suoi microprocessori e chip.

Nella fattispecie, ad essere interessati dall’ondata di rincari autunnali dovrebbero essere prodotti di punta come CPU per server e computer, dov’è uno dei player dominanti, ma anche su altri articoli come chip per il WiFi e per la connettività. L’indiscrezione proviene direttamente da tre dirigenti del settore che sarebbero a conoscenza dei piani di Intel.

L’importo degli aumenti ancora non è stato finalizzato ma è probabile si aggiri tra il 10 ed il 20%, ha affermato una delle persone informate sulla vicenda. Intel avrebbe spiegato che i rincari sono necessari a causa dell’aumento dei costi di produzione e dei materiali, ma è probabile che siano legati anche all’aumento dell’inflazione negli Stati Uniti ed in tutto il mondo e che potrebbe crescere ulteriormente nei prossimi mesi.

Nella giornata di ieri abbiamo riportato la notizia relativa al record dal 1981 per l’inflazione negli USA, che ha provocato un calo sul mercato delle criptovalute.

Qualche settimana fa, però, è emersa la notizia che anche TSMC dovrebbe aumentare i prezzi dei chip, il che potrebbe rendere i prodotti tech ancora più costosi nel 2023.