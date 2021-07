Intel avverte: potrebbe esserci carenza di scorte per le CPU Alder Lake

La carenza di chip è un problema che interessa aziende in tutto il mondo, oltre che i clienti a caccia di prodotti. Intel tra tutti i brand globali è uno dei più preoccupati, tanto che non solo Pat Gelsinger ha detto la sua sulla fine della crisi dei chip, ma anche altri suoi colleghi hanno fatto alcune osservazioni sulle CPU Intel in arrivo.

Come ripreso da TechRadar, nel corso dell’ultima chiamata degli utili Intel del secondo trimestre 2021, il Chief Financial Officer (CFO) del colosso statunitense, George Davis, ha affermato che nel terzo trimestre ci saranno problemi di fornitura importanti: “Si prevede che la persistente carenza di componenti e ridurrà in modo sequenziale i ricavi del CCG (Client Computing Group). Prevediamo che la carenza di forniture continuerà per diversi trimestri, ma sembra essere particolarmente acuta per i clienti nel terzo trimestre. Nel data center, prevediamo che le aziende, la pubblica amministrazione e il cloud mostreranno un ulteriore recupero nel terzo trimestre”.

In altre parole, Intel al momento sembrerebbe più interessata a dare priorità alla produzione di processori di fascia alta non per consumer, ergo non per workstation e gaming ma per server e data center, in quanto questi settori porterebbero i profitti maggiori all’azienda e, oltretutto, ci sono dei contratti che vincolando la società a soddisfare la richiesta di altre aziende.

Alla luce di questa scelta, in futuro Intel potrebbe avere non pochi problemi con la soddisfazione della domanda dei clienti appartenenti alla fascia consumer; di conseguenza, si prevede una scarsa quantità di CPU Alder Lake di nuova generazione in arrivo sul mercato al lancio, al momento atteso per settembre-ottobre, ovvero proprio il terzo trimestre di cui Davis parla nel dettaglio.

Intanto, sempre a proposito di Intel, la società sembrerebbe intenzionata ad acquisire GlobalFoundries per 30 miliardi di dollari.