Intel, nuovi avvistamenti per Alder Lake: l'i7-12700K punta il Ryzen 7 5800X

Solo una manciata di ore fa apprendevamo le ipotetiche prestazioni dell'i9-12900K, soluzione top di gamma della nuova famiglia di processori Intel Alder Lake, la cosiddetta dodicesima generazione, che porterà una ventata d'aria fresca in termini di architettura e nodo di produzione.

La prima generazione desktop ad abbandonare il processo produttivo a 14 nanometri sarà anche la prima a sfoderare l'attesissima Architettura Ibrida di Intel, chiamata in questo modo poiché, come accade per i chip dei nostri cellulari, avrà a disposizione delle unità ad alte prestazioni e altre preposte a compiti ad alta efficienza.

Avremo a che fare dunque con due microarchitteture anziché una sola: Performance-Core ed Efficient-Core. Un balzo in avanti netto in termini di innovazione, per un colosso che punta a riconquistare il titolo di maggior produttore al mondo.

Oggi scopriamo quelli che hanno tutta l'aria di essere i primi benchmark dell'i7-12700K, un processore interessante sotto molti punti di vista, poiché mira alla fascia medio-alta, che attualmente vede sul trono l'apprezzato AMD Ryzen 7 5800X. Al contempo, abbiamo modo di osservarlo anche in foto, per la prima volta. Ma come si comporta?

Il sample apparso in rete sfodera un punteggio di 1595 nei task single-core e 10170 nei workflow che richiedono un impegno multi-thread su Geekbench 5.4.1. Un clamoroso capovolgimento di fronte, che vede Intel, tradizionalmente regina del Single-Core, spuntarla nelle operazioni a più thread proprio contro il 5800X. Questo punteggio fa ancora più clamore se si pensa che siamo ancora in una fase preliminare e che tali punteggi sono stati ottenuti al netto delle ultime ottimizzazioni che solitamente precedono il lancio.