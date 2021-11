Intel B660, le schede madri di fascia media ferme a PCI Express 4? Ecco cosa sappiamo

Messa per un momento da parte la presentazione di Intel Alder Lake, la dodicesima generazione inizia a espandersi anche lato piattaforma, con le prime schede madri Z690 a riversarsi sul mercato, tra supporto a DDR5 e linee PCI Express Gen5. Ma come saranno le prossime?

Ebbene, tempo addietro avevamo fatto il punto della situazione sulle prossime generazioni di schede madri Intel e AMD e, in quel contesto, è emerso che molto probabilmente le prossime ad arricchire la lineup Intel saranno le schede con chipset B660 e H610.

Proprio sulla B660 si concentrano le nostre indiscrezioni odierne, dal momento che alcune voci hanno messo in dubbio la possibilità, pur senza troppe sorprese, che anche queste schede abbiano il supporto alle linee PCI Express 5.0.

In un recente set di scatti fornito dai ragazzi di Videocarz, infatti, viene mostrata l'etichetta di una Asus Prime B6690-Plus D4. Una storia curiosa, dal momento che, secondo quanto riportato dalla fonte, l'etichetta a quanto pare era incollata sulla confezione di una Z690, dunque per un semplice errore in fase di packaging.

A ogni modo, questa foto specifica a chiare lettere alcune delle caratteristiche del modello: "Intel B660, LGA1700, PCIE Gen4". Naturalmente, se da un lato è vero che un'informazione non esclude l'altra, è anche vero che rientriamo ampiamente nel campo delle possibilità a disposizione, dal momento che, dopotutto, l'Intel B660 sarà un chipset dedicato alla fascia media.

Ad arricchire ulteriormente il quadro, pensiamo possa essere utile contestualizzare la cosa anche all'interno della stessa lineup del colosso asiatico Asus. Solitamente, infatti, le schede madri Prime sono viste come un'alternativa più essenziale alle rugged Asus TUF e alle ROG pensate per i giocatori più incalliti. Come tali, spesso lasciano da parte qualcuna delle novità più recenti. Un esempio? L'assenza del tasto Q Release per GPU inventato da Asus.