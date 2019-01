Intel ha brevettato uno smartphone pieghevole, ecco come potrebbe essere

Ormai è sempre più chiara la tendenza per il 2019 nel mercato degli smartphone. Sono sempre più infatti i produttori che stanno lavorando su smartphone/tablet pieghevoli, ma nella rosa si è aggiunto un marchio a sorpresa: Intel.

I colleghi di Letsgodigital hanno infatti scoperto un brevetto presentato di recente dalla compagnia di Santa Clara che descrive un design a tre pieghe per uno smartphone che se aperto si trasforma in un tablet o phablet a seconda dei gusti.

Il brevetto è stato presentato a metà del 2017 e, come vi mostriamo in calce, mostra uno schermo a piena pagina con un design un pò più spesso a causa del numero di pieghe. Letsgodigital ha anche effettuato alcuni rendering, come quelli che vi mostriamo in apertura, che hanno ipotizzato vari utilizzi della tecnologia.

Non è ovviamente chiaro se questo tipo di dispositivo sia destinato a vedere la luce o no, ma fateci comunque sapere cosa ne pensate tramite i commenti presenti in calce.