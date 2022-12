Intel a caccia di record: i9-13980HX con 24 Core sfonda il muro dei 5 GHz?

Ormai è quasi certo: Intel sarà tra i protagonisti assoluti del CES 2023. Come ormai ogni anno, il produttore non perderà l'occasione di mostrarci alcune delle sue novità più significative nel corso della kermesse di Las Vegas.

Mentre i rumor sul segmento desktop, o su quel che rimane da presentare, hanno ormai dipinto un quadro entusiasmante, con prestazioni fino al +64% per Raptor Lake non-K su Alder Lake, la situazione sul mercato notebook è parzialmente avvolta ancora nell'ombra.

Molto probabilmente ci saranno le solite sottofamiglie, con i processori H e HX a capitanare la lineup seguiti dalle CPU Serie P e U, ma oggi finalmente abbiamo modo di scoprire qualcosa in più su un modello specifico, il processore flagship di tredicesima generazione o presunto tale: l'i9-13980HX.

Secondo quanto emerso, potrebbe trattarsi di un ulteriore record di numeri per Intel: sul piatto questa volta potrebbe esserci una CPU a 24 Core e frequenze fino a 5,6 GHz in modalità boost.

Il core count dovrebbe essere ripartito in 8 P-Core e 16 E-Core, per un totale di 32 Thread e un profilo energetico incasellato nei 55W con picco in Turbo Boost fino a 157W.

Il salto generazionale potrebbe essere, quindi, straordinariamente ripido, con un salto da 16 a 24 core e +600 MHz tra il 13980HX e il modello flagship di dodicesima generazione, rappresentato dall'i9-12950HX.

Naturalmente questi numeri sono ancora da prendere con le pinze, ma non ci sarà troppo da attendere prima di avere conferma da parte della stessa Intel, che ha da poco ripercorso i suoi traguardi di questa annata incredibile durante l'Intel Experience Day 2022.