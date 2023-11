Intel a caccia di record, ecco il primo i9-14900KS ed è una mostruosità

Nelle ultime ore in rete sono apparsi i primi benchmark dell'i9-14900HX, top di gamma della serie Raptor Lake Refresh per il segmento mobile. Nel frattempo, arrivano interessanti novità anche per le gerarchie della lineup desktop di quattordicesima generazione.

Un retailer israeliano, infatti, ha da poco messo in rete l'inserzione relativa a un preassemblato che mostra la presenza dell'inedito Intel Core i9-14900KS, nient'altro che la tradizionale versione "binnata" del top di gamma della serie in corso.

Il nuovo processore, su cui Intel non si è ancora espressa, mostra specifiche del tutto identiche al modello di provenienza, vale a dire l'Intel Core i9-14900K, ma con frequenze più spinte e che mirano oltre i 6.0 GHz.

Molto poche, ma determinanti, le informazioni pubblicate dallo shop: il 14900KS viene descritto come una CPU con 36MB di Cache e con frequenze fino a 6,20 GHz. Stando alle voci che sono circolate in rete nelle ultime settimane, dovrebbe avere una scheda tecnica sovrapponibile a quella del 14900K, con 24 Core (8 P-Core e 16 E-Core) e 32 Thread, con un PBP di 150W, a differenza dei 125W che caratterizzano l'attuale top di gamma.

Difficile prevedere come si comporterà, ma sicuramente andrà a esacerbare tutti quegli aspetti, sia positivi che negativi, che hanno contraddistinto il suo modello base. A questo proposito, guardate un po' che risultati ha dato il delid dell'i9-14900K.