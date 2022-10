Intel: niente calo dei ricavi nell'ultima trimestrale, ma il settore PC sprofonda

La crisi economica sta colpendo duramente il settore tech: la scorsa settimana, per esempio, Intel ha annunciato tagli al personale contro i rincari dell'energia. Oggi, però, l'azienda di Santa Clara ha pubblicato una trimestrale tutto sommato positiva per il Q3 2022, ossia il periodo tra luglio e settembre di quest'anno.

In particolare, nell'ultimo trimestre Intel ha ricavato 15,3 miliardi di Dollari: un dato non certo eccezionale, almeno per gli standard dell'azienda, ma che è pienamente in linea con le prospettive di sviluppo degli scorsi mesi, elaborate prima che la situazione economica globale peggiorasse, nonché con l'andamento dell'azienda nel trimestre precedente (la trimestrale del Q2 2022 di Intel segnava infatti ricavi complessivi sempre per 15,3 miliardi di dollari).

Si tratta comunque di una importante contrazione rispetto al 2021, quando, sempre nel terzo trimestre, l'azienda ha registrato ricavi per 18,1 miliardi di Dollari, quasi tre miliardi in più rispetto a quest'anno. Difficile dire cosa abbia garantito un risultato tutto sommato buono per questo trimestre, anche perché sembra che né il lancio delle GPU Intel Arc né quello delle CPU Raptor Lake possano aver pesantemente influito sui risultati fiscali del colosso informatico ameriano.

Anzi, i settori server e PC sono i peggiori della trimestrale, con crolli in termini di ricavi pari al 27% e al 17% rispettivamente, a testimoniare come le vendite di PC si siano contratte su scala globale negli ultimi tre mesi e, per estensione, dalla fine del periodo più duro della pandemia (quello segnato anche dai lockdown e dallo smart working).

Bene invece la divisione Mobileye, che si occupa di chip e tecnologie per auto a guida autonoma e che ha segnato un balzo verso l'alto del 38%: c'è però da dire che tale aumento potrebbe anche essere dovuto a un riassestamento interno di Intel, dal momento che Mobileye è stata acquistata dal colosso di Santa Clara solo nel 2019.