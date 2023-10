Intel cambia Bong: sì, il suono si chiama esattamente così

In un periodo in cui si scherza su Fedez come direttore artistico di Sanremo (tranquilli: era un imitatore), potreste pensare che ormai tutto sia associato a rap o derivati. Non aiuta il fatto che Intel abbia scelto proprio questo momento per cambiare Bong. Fermi un attimo: non c'è alcun rapper di mezzo.

Come riportato infatti anche da The Verge, banalmente Bong è il nome dell'iconico marchio sonoro a cinque note. A tal proposito, a fine ottobre 2023 il popolare brand ha deciso di sostituire quest'ultimo con un brano musicale un po' più avanzato, che è stato caricato dalla fonte in un'apposita pagina Web.

Il ritmo è incalzante e ipnotizzante, dunque evitate magari di ascoltarlo in loop. Tuttavia, quel che è certo è che non c'è nessuno a sputare rime sulla base, quindi anche coloro che non apprezzano il rap possono stare tranquilli (mentre tutti gli altri probabilmente non staranno leggendo con troppa attenzione questa notizia per via dei festeggiamenti legati alla reunion dei Club Dogo).

Per il resto, no, in questo caso non è coinvolto alcun Snoop Dogg come Dungeon Master (al contrario di quanto avviene invece con l'intelligenza artificiale di Meta). Insomma, si fa banalmente riferimento a un popolare produttore di chip che ha deciso di rivedere il suo jingle. Ci ha pensato William Moss, direttore delle comunicazioni di Intel, a confermare che si tratta di una novità.